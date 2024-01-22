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لحظة غارة جوية استهدفت قاعدة الديلمي اليمنية الجوية

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر غارة جوية استهدفت قاعدة الديلمي اليمنية الجوية الليلة.

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