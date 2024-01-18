لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي لجامعة الإسراء وسط قطاع غزة

قام الجيش الإسرائيلي بتفجير المبنى الرئيسي لجامعة "الإسراء" في مدينة الزهراء جنوبي قطاع غزة بشكل كامل.

وذكرت إدارة الجامعة في بيان لها أن "العدوان الصهيوني لم يقتصر على المبنى الرئيسي فقط، بل طال المتحف الوطني المرخص من وزارة الآثار والذي أسسته الجامعة كأول متحف على مستوى الوطن"، مضيفة أن هذا المتحف ضم "أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية نادرة"، متهمة الجيش "بنهبها قبل نسف مبنى المتحف للتغطية على آثار جريمتهم".

المصدر: وكالات