مئات الجرارات تغلق شوارع برلين في اليوم الأخير من الاحتجاجات على خفض الدعم

شلت مئات الشاحنات والجرارات حركة المرور وسط برلين اليوم الاثنين حيث تظاهر الآلاف من المزارعين في العاصمة الألمانية احتجاجا على قرار الحكومة بخفض الإعفاءات الضريبية على الديزل.

وأظهرت اللقطات المركبات الثقيلة متوقفة على الطرق والساحات القريبة من بوابة براندنبورغ وعلى الطرق الرئيسية لبرلين، مما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وقد تراجعت الحكومة الألمانية جزئيا في الأسبوع الماضي عن قرارها بشأن خفض الدعم الزراعي، ورفضت خطط إلغاء الإعفاء الضريبي على المركبات وقررت الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة "غير كافية".

المصدر: رابتلي