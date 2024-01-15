دامت 10 أيام.. لقطات من مراسم زفاف أسطوري لأمير بروناي

تزوج أمير بروناي عبد المتين، أحد أكثر الشخصيات الملكية شعبية في آسيا، من خطيبته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاما) في حفل زفاف فخم استمر 10 أيام حضره عدد من القادة والملوك.

وكان الأمير البالغ من العمر 32 عاما يُطلق عليه لقب أحد أكثر العزاب المؤهلين في آسيا تزوج من أنيشا روزناه عيسى كاليبيتش، وهي حفيدة المستشار الخاص لسلطان بروناي.



وعبد المتين هو الابن الرابع للسلطان حسن البلقية، أحد أغنى رجال العالم، وفي المركز السادس في ترتيب ولاية العرش، واكتسب شهرة في السنوات الأخيرة بمرافقة والده في المهام الدبلوماسية.

المصدر: AP