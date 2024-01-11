بالفيديو.. الصين تنفذ إطلاقا بحريا لصاروخ جديد إلى الفضاء

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أطلقت الصين اليوم بنجاح صاروخا تجاريا جديدا يحمل ثلاثة أقمار إلى الفضاء وذلك من منصة بحرية قرب ساحل مقاطعة شاندونغ شرق البلاد.

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المصدر: أ.ب.