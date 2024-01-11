 
مباشر

بالفيديو.. الصين تنفذ إطلاقا بحريا لصاروخ جديد إلى الفضاء

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wrex

أطلقت الصين اليوم بنجاح صاروخا تجاريا جديدا يحمل ثلاثة أقمار إلى الفضاء وذلك من منصة بحرية قرب ساحل مقاطعة شاندونغ شرق البلاد.

إقرأ المزيد
الصين تطلق صاروخا بـ3 أقمار إلى الفضاء
الصين تطلق صاروخا بـ3 أقمار إلى الفضاء

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا