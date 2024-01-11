بالفيديو.. الصين تنفذ إطلاقا بحريا لصاروخ جديد إلى الفضاء

تاريخ النشر:11.01.2024 | 11:06 GMT |
آخر تحديث:11.01.2024 | 11:06 GMT | فيديوهات
أطلقت الصين اليوم بنجاح صاروخا تجاريا جديدا يحمل ثلاثة أقمار إلى الفضاء وذلك من منصة بحرية قرب ساحل مقاطعة شاندونغ شرق البلاد.
المصدر: أ.ب.
انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدودهم من لبنان للصحراء الكبرى أي السعودية، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط.
شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
طالب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حربها على قطاع غزة.
أظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" ارتفاع السندات السيادية المصرية بالدولار لأكثر من 1.3 سنت اليوم الأربعاء.
نشرت الدفعة الخامسة والأخيرة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اليوم الأربعاء، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".
أمر النائب العام المصري محمد شوقي بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للمحاكمة.
أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين.
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مداهمة منزل القيادي بحركة "حماس" مروان عيسى" في غزة.
تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل صفقة تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.
كشف التصنيف الدولي لجيوش العالم حسب مركز Global Fire Power لعام 2024 حلول الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا، والجيش الإسرائيلي في المركز الـ17.
أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" اليوم الأربعاء، حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة لأحد الأنفاق وإيقاعم في كمين محكم بمنطقة الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.
قال حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" أن "جرائم إسرائيل سُجّلت في التاريخ"، ونعتبرا أنه "حتى بعد زوال إسرائيل، ستسجل هذه الجرائم في الكتب".
المكسرات مفيدة لصحة الإنسان. ولكن لا ينصح بتناول جميع أنواعها نيئة. لأن بعضها يحتوي بالإضافة إلى الفيتامينات، على مواد سامة خطرة على الصحة.
"مصر تختبر نظام دفاع جوي هندي" هكذا سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس" الضوء على نظام حديث يسعى الجيش المصري أن يكون بحوزته قريبا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
من بين أشكال المقاومة العراقية المسلحة للاحتلال الأمريكي البارزة، القناص "جوبا" الذي تحول إلى "أسطورة" بعد أن ظهر في مقاطع فيديو لقنص جنود أمريكيين بين عامي 2005 – 2008.
أصدرت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء بيانا بخصوص مشاركة الرئيس علد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن..
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني "يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات" في سابقة من نوعها.
وجه حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى "جبهة المقاومة" بخصوص البقاء على أهبة الاستعداد.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.
وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد، للاطلاع على سير تطوير المنطقة وبنيتها التحتية.
صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، بأنه بعد انتهاء العمليات القتالية في قطاع غزة ستعرف إسرائيل "كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان".
انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول أن إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تتقاسم 6 دول المركز الأول من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى عدد قياسي من الوجهات حول العالم، حسب مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر لعام 2024.
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم الأربعاء أنه تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين في كرمان.
رغم الرفض الصارم من جانب مصر للمخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وباقي دول العالم إلا أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يتحدى كل هذه الأمور ويصمم على تهجير الغزاويين.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاجتماع السري حول أوكرانيا الذي عقد في الرياض مؤخرا، كان حملة ترويجية للفت الانتباه إلى نظام فلاديمير زيلينسكي.
أكد الحوثيون مساء اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فشلا أمنيا جديدا في إسرائيل، حيث انتحل رجل إسرائيلي صفة ضابط، وانضم بعد الـ 7 من أكتوبر إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي.
كشف أحمد النمس محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين تفاصيل هامة في القضية، التي وصفها بأنها من أسرع القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع مسؤولي شركة "ميرسك العالمية"، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري.
أعلن مركز الإقامة المميزة بالسعودية اليوم عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة ولتكون مركزا عالميا يحتضن أفضل المواهب والاستثمارات.
أنشأت روسيا نظاما بديلا لـ SWIFT، وبات بإمكان موسكو وطهران إجراء المعاملات المالية خارج رقابة الغرب. حول ذلك، كتبت ايلينا سوغاروفا ورومان دانيلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ظل سبب خروج البول من جسم الإنسان باللون الأصفر لغزا محيرا للعلماء، لأكثر من 150 عاما. ولكن دراسة جديدة تمكنت أخيرا من كشف السبب المسؤول عن هذا اللون المميز.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.
انتقد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، مؤكدا أنه تعامل بـ"قلة احترام" بعد رحيله عن النادي.
قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن 100 يوم من عمر الحرب علي قطاع غزة أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي.
علق الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "تتعرض للضغوط من كل جانب"، مبينا أنها تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
أفادت قناة CBC التلفزيونية ، بأن ما لا يقل عن 33 كنيسة احترقت في كندا منذ مايو 2021، عندما تم اكتشاف عدة مقابر جماعية لأطفال السكان الأصليين في أراضي المدارس الخاصة.
واجه نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس سيلا من صافرات الاستهجان خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد أتلتيكو مدريد الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.
نشرت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، مشاهد سابقة لالتحام مقاتليها مع آليات وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مناطق شمال غرب قطاع غزة.
كشف القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسرائيلية عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
فوجئ الصحفيون الذين يرافقون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء زيارته التفقدية لمنطقة شبه جزيرة تشوكوتكا، يوم 10 يناير، بعربة أطلق عليها اسم "خيشنيك" "الوحش".
حذرت كبيرة محللي معهد ليكسينغتون الأمريكي، سارة وايت، من مغبة نقص الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وأن هذا سيضطر الناتو لتسليح الدول الست في جناحه الشرقي وعلى رأسها فنلندا.
وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء رسالة إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطار الحرب مع إسرائيل.
تقدم حفريات صغيرة، أمضت نحو ملياري سنة محبوسة في قطع من الصخور القديمة، أول دليل حتى الآن على عملية التمثيل الضوئي على الأرض.
نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة المدمرة HMS Diamond، لافتا إلى أنها نجحت إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر حتى الآن.
صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذره في محادثة شخصية من أن الولايات المتحدة لن تهب لمساعدة الاتحاد إذا تعرض لهجوم مسلح.
نقلت قناة CNN عن مسؤولين في البنتاغون زعمهم أن البحرية الأمريكية أسقطت 24 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها حركة أنصار الله الحوثية من اليمن الثلاثاء.
دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في القارة السمراء، وهو بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.
قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.
اتّهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين في اليمن على استهداف سفن في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها.
دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
بقي على بريطانيا دين من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن من استيفاء تسديد آخر قسط منه إلا في 31 ديسمبر عام 2006.
تراجعت العملة التركية في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 30 ليرة للدولار.
لا يمكن النظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر على أنه يضفي الشرعية على تصرفات التحالف الأمريكي.
وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.
أمرت السلطات الإسرائيلية المستشفيات بأن تكون جاهزة لاستقبال آلاف المصابين للمستشفيات في الشمال، في "زيف" في صفد و"مركز الجليل الطبي" في نهاريا -
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وهو يرد بشكل طريف على مشجع سعودي طالبه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي.
رغم الدمار الهائل الذي لحق بغزة وعشرات آلاف القتلى والجرحى يري محللون وسياسيون وخبراء أن إسرائيل تعيش أكبر خسائرها مذ وضعت..
يعتبر مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة، ومع ذلك لم يدرس بصورة كافية، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وعواقب وخيمة بما فيها تليف الكبد والإصابة بالسرطان.
صرح القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف بأن سفن البحرية الأمريكية المزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة الطويلة المدى تستطيع شن هجوم واسع النطاق على أهداف في معظم أنحاء روسيا.
كشف تحقيق استقصائي أعدته صحيفة هولندية هوية العميل الذي أدخل الفيروس الدودي "ستاكسنت" إلى موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي في نطنز وسط إيران.
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا بجولة على عربة "خيشنيك" (الوحش) رباعية الدفع البرمائية، المحلية الصنع، والمخصصة للسير في الأراضي الوعرة.
أعلن الجيش اللبناني يوم الثلاثاء، العثور على 5 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة، مشيرا إلى أنها كانت ممدودة من إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية.
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الآليات التي يتوجب من خلالها مخاطبة حركة "حماس".
في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصحافيين في قناة الجزيرة اللذين قتلا الأحد في غزة بغارة استهدفت سيارتهما، كانا "عنصرين إرهابيين" ينتمي أحدهما لحماس والآخر للجهاد الإسلامي.
كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" أن سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ونازيين ورجال أعمال عرضوا خلال اجتماع خطة لطرد أجانب أو ألمان من أصول مهاجرة.
أعلنت السلطات في سلطنة عمان يوم الثلاثاء، عن ضبط شاحنة بمنفذ "حفيت" محملة بطائرات لاسلكية (درون) متجهة إلى اليمن.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييد جامعة الدول العربية للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة الدولية.
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء غابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء.
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله اليوم الأربعاء، تزامنا مع مسيرة حاشدة نددت بهذه الزيارة.
وصل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى عاصمة دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي، في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد.
طالب وزير الدفاع الإندونيسى والمرشح الرئاسي برابوفو سوبيانتو بتعزيز جيش بلاده وقواتها العسكرية، لتجنب مصير قطاع غزة.
تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، يوم الجمعة في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024.
أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها، أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون.
بعد أن لفتت أنظار الكثيرين بسيارة Luxeed S7 الكهربائية التي طورتها مع Chery، كشفت هواوي عن سيارة أخرى صممتها لتكون إحدى أبرز السيارات العائلية.
علقت الخارجية الكورية الجنوبية على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا بحال أي "استفزاز عسكري" من قبل سيؤول.
أعلن محامو مدافع نيس يوسف عطال الأربعاء أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستبحث مع الحلفاء الخطوات اللاحقة ضد الحوثيين إن لم يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 875 قتيلا وجريحا، وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي أن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس.
نشرت الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
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