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"كتيبة جنين" تنشر مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في آلية تابعة للجيش الإسرائيلي

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نشرت "كتيبة جنين"، اليوم الأحد، مشاهد من عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في الضفة الغربية
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في الضفة الغربية

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها مقتل مجندة "كانت في عربة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"، وأن التفجير أدى الى إصابة 3 عناصر آخرين.

واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 مواطنين جراء قصف بطائرة مسيرة.

المصدر: RT

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