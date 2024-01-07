"كتيبة جنين" تنشر مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في آلية تابعة للجيش الإسرائيلي

نشرت "كتيبة جنين"، اليوم الأحد، مشاهد من عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها مقتل مجندة "كانت في عربة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"، وأن التفجير أدى الى إصابة 3 عناصر آخرين.

واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 مواطنين جراء قصف بطائرة مسيرة.

المصدر: RT