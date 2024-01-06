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مواطنون فلسطينيون يصلون إلى أبوظبي لتلقي العلاج

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وصل عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ومرضى السرطان، إلى مطار أبو ظبي الدولي، يوم الجمعة، لتلقي العلاج.

وكانت الطائرة الإماراتية تقل 28 فلسطينيا بحاجة إلى مساعدة طبية و35 من أفراد عائلات المرضى أقلعت من مطار العريش الدولي في مصر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وأظهرت اللقطات وصول الفلسطينيين على الكراسي المتحركة والأطفال، برفقة ومساعدة العاملين في المجال الطبي. وأعرب الفلسطينيون عن امتنانهم للمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات.

المصدر: رابتلي

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