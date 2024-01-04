مايك بينس يزور سديروت في إسرائيل

زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بلدية سديروت الإسرائيلية اليوم الخميس حيث تفقد ما تبقى من مركز للشرطة سيطر عليه مقاتلو حماس في هجوم 7 أكتوبر.

ورافق بينس، الذي يقوم بزيارته إلى إسرائيل، رئيس الكنيست أمير أوشانا ورئيس بلدية سديروت ألون دافيدي.

وقال بينس إنه على الرغم من أن "المجتمع الدولي يجد دائما طريقا لانتقاد إسرائيل، خاصة في أماكن مثل الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل حتى نرى هذه الأمة العظيمة تستعيد السلام والأمن الذي استمتعتم به قبل 7 أكتوبر".

المصدر: AP