مشاهد من موقع استهداف قيادي بارز في حركة "النجباء" في بغداد

أسفرت غارة جوية أمريكية على مقر أمني للحشد الشعبي شرقي بغداد اليوم الخميس عن مقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى" وأحد مرافقيه الذي يدعى "أبو سجاد".

وقال أحد المسؤولين إن السعيدي كان يقود سيارته داخل مرآب المقر التابع لحركة "النجباء"، مع مسؤول آخر في الحركة، لحظة استهداف السيارة، مما أدى إلى مقتلهما.

وتم نشر إجراءات أمنية مشددة حول موقع الاستهداف في شارع فلسطين ببغداد، وشوهدت طائرات حربية عراقية تحلق في سماء المنطقة.

ويأتي الهجوم إثر تعرض قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، لأكثر من 100 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر، بعد أيام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. فيما تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم تلك الهجمات.

وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 115 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أمريكي.

المصدر: AP + أ ف ب