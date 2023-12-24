45 لاجئا فلسطينيا يحصلون على الجنسية الروسية
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wntf
تسلم أول 45 لاجئا فلسطينيا وصلوا إلى روسيا من قطاع غزة بطاقات هوية روسية يوم السبت في عاصمة جمهورية داغستان محج قلعة.
ووفقا لممثل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في داغستان، كان من بين أولئك الذين حصلوا على بطاقات الهوية 26 رجلا و19 امرأة، وبين هؤلاء 7 قاصرين، حيث يبلغ أصغرهم سنا 14 عاما.
وقال رئيس إدارة الهجرة بوزارة الداخلية لجمهورية داغستان، محمد ماغوميدوف، إن الوضع القانوني لـ 63 لاجئا آخرين لم يتم حله بعد.
المصدر: رابتلي