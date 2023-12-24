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45 لاجئا فلسطينيا يحصلون على الجنسية الروسية

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تسلم أول 45 لاجئا فلسطينيا وصلوا إلى روسيا من قطاع غزة بطاقات هوية روسية يوم السبت في عاصمة جمهورية داغستان محج قلعة.

ووفقا لممثل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في داغستان، كان من بين أولئك الذين حصلوا على بطاقات الهوية 26 رجلا و19 امرأة، وبين هؤلاء 7 قاصرين، حيث يبلغ أصغرهم سنا 14 عاما.

وقال رئيس إدارة الهجرة بوزارة الداخلية لجمهورية داغستان، محمد ماغوميدوف، إن الوضع القانوني لـ 63 لاجئا آخرين لم يتم حله بعد.

المصدر: رابتلي

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