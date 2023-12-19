القبض على متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة داخل مبنى الكابيتول الأمريكي

رفع العشرات من المتظاهرين لافتة كبيرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة أثناء تجمعهم داخل مبنى الكابيتول الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وقام المتظاهرون بجولة رسمية في مبنى الكابيتول الأمريكي ورفعوا لافتات بعد لحظات من وصولهم إلى المبنى وبدأوا يرددون "وقف إطلاق النار الآن".

ووضعت المجموعة العشرات من أحذية الأطفال على الأرض ترمز لآلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ودخلت شرطة الكابيتول الأمريكية وقيدت أذرع المتظاهرين بعد حوالي 20 دقيقة من بدء الفعالية الاحتجاجية وألقت القبض عليهم وأخرجتهم من المبنى.

المصدر: AP