شاهد.. أوربان يقود سيارة كهربائية تركية أهداها له أردوغان

خلال زيارته الرسمية إلى عاصمة هنغاريا بودبست أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان سيارة من نوع "توغ" الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية.

وذكر المكتب الرئاسي لأردوغان في بيان صحفي صادر في هذا الشأن: "أهدى الرئيس أردوغان لرئيس الوزراء أوربان سيارة كهربائية سوداء تحمل لوحة ترخيص "HU TR-100" تكريما للذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين". وأظهرت اللقطات فيكتور أوربان وهو يقود سيارة "توغ" بينما يجلس أردوغان على مقعد الراكب.

بدوره أهدى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الرئيس التركي حصانا ملقبا بـ "أرستقراط". وكتب أوربان في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:"أفضل صفقة أبرمتها على الإطلاق: حصان واحد مقابل 435 حصانا!".

المصدر: AP +RT