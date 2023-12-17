بالفيديو.. ميشوستين يجري جولة في مصنع للشوكولاته ليحقق حلم الفتاة سنيجانا

أجرى رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين جولة في مصنع للشوكولاته في موسكو تحقيقا لحلم الفتاة سنيجانا من مدينة أستراخان جنوب البلاد وذلك ضمن فعالية "شجرة الأمنيات" قبيل عيد رأس السنة.

وجنبا إلى جنب مع سنيجانا وميخائيل ميشوستين زار المصنع رؤساء وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، الذين وصلوا إلى روسيا للمشاركة في فعاليات اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة، وانضم إليهم أطفال من بلدانهم.

المصدر: premier.gov.ru