تدمير مسجد عبد الكريم الشاعر في خان يونس جراء غارة إسرائيلية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون اليوم الجمعة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجد عبد الكريم الشاعر في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وتقوم إسرائيل بتوسيع هجومها البري في جنوب غزة، مع التركيز على خان يونس، ثاني أكبر مدينة في القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بأنه تم تدمير أكثر من 100 مسجد وثلاث كنائس مسيحية نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: AP + RT