جنوح سفينة تشحن الحبوب إلى مصر

جنحت سفينة الشحن "بلو شارك"، التي ترفع علم بليز، قرب سواحل قرية فيتيازيفو في إقليم كراسنودار، وذلك بسبب عاصفة عاتية ضربت جنوب روسيا في بداية الأسبوع الجاري.

وحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري فإن السفينة الجانحة كان على متنها 21 شخصًا، بينهم مواطنون من سوريا والهند ومصر. ولم يصب أي من أفراد الطاقم، كما لم تتعرض سفينة الشحن لأضرار جسيمة.

وكانت سفينة "بلو شارك" ترسو في ميناء مدينة تامان الروسية يوم الأحد لتحميل الشعير ونقله إلى مصر فيما بعد.

وتم سحب السفينة إلى المرسى بعد تلقيها تحذيرا من العاصفة، لكنها فقدت مراسيها لاحقًا بسبب رياح عاتية وانجرفت نحو الساحل حتى جنحت بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.

وحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري فإن عمليات الإنقاذ ستبدأ عندما تتحسن الظروف الجوية.

المصدر: رابتلي