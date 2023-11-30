الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي تلتقي بعائلتها في رام الله

أفرجت إسرائيل عن الناشطة الفلسطينية الشهيرة عهد التميمي ضمن الدفعة السادسة من الأسرى المحررين الخميس في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس.

واعتقلتها القوات الإسرائيلية في منزلها بالضفة الغربية في 6 نوفمبر بتهمة "التحريض على الإرهاب" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وعهد باسم التميمي 22 عاما، هي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أغسطس 2012، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.

المصدر: AP + RT