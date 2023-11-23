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القوات الروسية تواصل مراقبة الأمن في هضبة الجولان

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تقوم وحدات الشرطة العسكرية الروسية بمراقبة الوضع بشكل مستمر على طول خط ترسيم الحدود في هضبة الجولان.

ويتعين على كل نقطة مراقبة روسية الرقابة على نظام وقف إطلاق النار ليلا ونهارا بالإضافة إلى رصد الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية ومنع التصعيد من قبل الجانبين السوري والإسرائيلي.

وتتعامل القوات الروسية مع الجيش السوري الذي تنشر مواقعه بالقرب من نقاط المراقبة الروسية بشكل مستمر ووثيق.

المصدر: RT

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