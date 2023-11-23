رصد سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة لدى الحوثيين راسية بالقرب من ميناء الحديدة في البحر الأحمر

شوهدت سفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون راسية بالقرب من ميناء الحديدة في البحر الأحمر، يوم الأربعاء.

وأظهرت اللقطات مظهر السفينة والأشخاص على متنها وهم يتجولون في الطابقين العلوي والسفلي.

وقد أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، مساء يوم الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

المصدر: رابتلي