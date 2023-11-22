تشييع جنازة صحفيين اثنين من قناة "الميادين" قتلا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أقيمت مراسم تشييع الصحفيين اللبنانيين من قناة "الميادين"، المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان يوم الثلاثاء.

وقد وصل نعشان ملفوفان بالعلم اللبناني، إلى الساحة الخارجية لشبكة الميادين الإعلامية في بيروت، حيث تجمع العشرات من زملاء وأفراد أسرة وأصدقاء الصحفيين المقتولين.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي يرتفع إلى 50 شخصا على الأقل، معظمهم صحفيون فلسطينيون يعملون في قطاع غزة.

المصدر: AP