مشاهد من عرض "Dubai Opera Ball" الموسيقي الكبير في الإمارات

شهدت مدينة دبي اليوم السبت عرضا موسيقيا كبيرا تحت مسمى "Dubai Opera Ball" بمشاركة موسيقيين وراقصين من 21 دولة بما فيها روسيا.

وأقيمت الأمسية الاحتفالية في دار أوبرا دبي، بمرافقة الأوركسترا السيمفونية من سانت بطرسبرغ "السيمفونية الشمالية" بقيادة قائد الأوركسترا الإيطالي فابيو ماسترانجيلو، والتينور العالميين من إيطاليا فيتوريو غريغولو وريكاردو ماسي، ومغني الأوبرا فاسيليسا بيرزانسكايا وأناستازيا بارتولي.

وشارك في الحفل أسطورة الجاز، عازف الساكسفون إيغور بوتمان، وفرقة فيينا وسلوفاكيا جانوسكا الشهيرة.

وافتتح الجزء الراقص طلاب مبتدئون يدرسون في موسكو من 21 دولة قدموا إلى دبي للمشاركة في حفل الأوبرا تحت رعاية مهرجان الشباب العالمي ومن بينهم طلاب من آفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وتم تصميم رقصات الفالس من قبل مصممي الرقصات من سانت بطرسبرغ.

المصدر: RT