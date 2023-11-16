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مشاهد من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز السفارة الإسرائيلية في طوكيو

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نشرت "أسوشيتد برس" لقطات من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حيث تم اعتقال سائق السيارة بعد الحادث.

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الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو
الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

المصدر: أ.ب.

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