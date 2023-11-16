مشاهد من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز السفارة الإسرائيلية في طوكيو

نشرت "أسوشيتد برس" لقطات من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حيث تم اعتقال سائق السيارة بعد الحادث.

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المصدر: أ.ب.