مشاهد من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز السفارة الإسرائيلية في طوكيو

تاريخ النشر:16.11.2023 | 12:02 GMT |
آخر تحديث:16.11.2023 | 12:03 GMT | فيديوهات
نشرت "أسوشيتد برس" لقطات من موقع حادث اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حيث تم اعتقال سائق السيارة بعد الحادث.
المصدر: أ.ب.
أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العد التنازلي لمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) في نسخته الثالثة، من الـ4 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إسرائيل دولة إرهابية وأكد نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".
بث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه "مساعدته" لمسن فلسطيني (79) عاما يدعى بشير حجي لإخراجه إلى "المنطقة الآمنة"، لتظهر بعد ذلك صور المسن قتيلا إثر إطلاق نار من الخلف.
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".
دانت مصر مساء اليوم الأربعاء "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.
نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالا باللغة العبرية، بعنوان "ماذا بعد إسرائيل"، تحدثت فيه عن المرحلة التي تعقب انتهاء الحرب على قطاع غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من القطاع.
ذكر تقرير صادر عن مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مطالبة بتهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من "قصفها التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون" في غزة بصواريخ "بدر1".
كشف موقع القاهرة 24 المصري عن بيانات السائح الأجنبي الذي دخل في مشادة مع فتيات مصريات وزعم أن أرض دهب أرض إسرائيلية، ووجه لهم عبارات مسيئة.
قال اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، إن مصر لم تبخل على الأشقاء الفلسطينيين المصابين في قطاع غزة.
قالت وكالة "بلومبرغ" إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع في قطاع غزة على حدودها.
نشر موقع "واللا" العبري مساء يوم السبت مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
عقد وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، ونظيره التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدعم الإرهاب"، ويصف إسرائيل بالدولة الإرهابية وهو يقصف القرى التركية في بلاده.
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء غولاني السيطرة عليه مؤخرا.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.
يرى محللون أن السبت المقدس بات معضلة في العقلية الإسرائيلية بعدما شهد على مدار عقود هجمات مباغته أبرزها الهجوم المصري السوري عام 1973 وآخرها هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.
أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء بيانا تفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.
منذ بداية الحرب في غزة، نقل الإسرائيليون المستشفيات بسرعة إلى خانة الأهداف العسكرية وإلى ساحات قتال واقتحامات، والحجة اتهامات مصدقة من واشنطن بأنها قد تكون "مخابئ عسكرية".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مقاتليه عددا من المواقع الإسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة بعد التطورات الأخيرة وحرب غزة.
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".
دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.
شددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها مساء اليوم، بخصوص تصريحات مسؤولين إسرائيليين، على أنه "لا يحق لمن دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بما ارتكبوه من مجازر التحدث عن القانون".
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يوم الأربعاء، أن رئيس أحد مساجد مدينة ليون الفرنسية سيقدم شكوى بعد العثور على عبارات "معادية للإسلام" على جدار مدخل المسجد.
قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري أن مجمع الشفاء الطبي في غزة يعتبر "رمزا.. لم يتخيل أحد من قيادة حماس أننا سنصل إلى هناك".
شهدت مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مشهدا غريبا.
قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، توني شافير، إن الجيش الروسي شنّ هجوما على كامل حدود الجبهة، وذلك بعد الفشل الذي لا يمكن إنكاره والذي مني به هجوم كييف المضاد.
رغم الدراسات العديدة التي أثبتت فوائد المشي على الصحة العامة، إلا أن هدف الوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم، قد يبدو صعبا بعض الشيء على الكثيرين.
انتقد التلفزيون الإسرائيلي رد الفعل المصري شديد اللهجة على اقتراح عضوين في الكنيست الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة طوعا إلى سيناء، أو أي مكان في العالم.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة في إطلاق قذيفة على جرافة عسكرية قرب كيبوتس كيسوفيم شرقي خانيونس.
شنت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية المقالة مؤخرا، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد.
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، بيانا لتوضيح سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول المملكة وإعادتهم إلى وجهاتهم الأولية.
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.
رد عمرو وردة لاعب نادي فاركو المصري على التقارير التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع الفريق بسبب غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يخضع للعلاج النفسي لمعاناته من الاكتئاب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر كوديليا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول السيناريوهات الممكنة لحكم غزة إذا انتصرت إسرائيل في حربها.
أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، أنهما تخوضان اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، ودمرتا عددا من الآليات والدبابات المتوغلة، وقصفتا حشودا عسكرية في مناطق مختلفة.
كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، توصلوا إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وما قالته عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والأوضاع هناك.
رد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني المصري الأسبق على اتهام وسائل إعلام إسرائيلية مصر بتسليح حركة "حماس".
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط.
علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام ما يسمى بـ"المحكمة الجنائية الدولية"، على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القمة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأربعاء في كاليفورنيا، كانت "بناءة ومثمرة"، مكررا مع ذلك أنه لا يزال يعتبر شي "ديكتاتورا".
لدى مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ موقع القمة التي جمعته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، جرت بين الزعيمين محادثة قصيرة حول السيارات.
اتهم مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر أيمن ولاش إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات لغزة، كاشفا عن عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.
قال الصحفي البريطاني لوك هاردينغ إن الوقت "في صالح بوتين وليس في صالح كييف".
يأتي الاجتماع المرتقب بين الرئيس بايدن وتشي جين بينغ كاجتماع صرّاف الرواتب مع رب الأسرة التي ساهم في إثرائها على حساب كل أمريكي في البلاد، وفق نيوت غينغريتش في فوكس نيوز.
أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا علقت فيه على فيديو يظهر أجنبيا يضايق فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، ويؤكد أنه "سائح إسرائيلي وأنه في أرض إسرائيلية".
علق البيت الأبيض على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.
وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بتهديد نظيره الإسرائيلي بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه كأس العالم للسلاح في سويسرا.
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، أن قوات الجيش الإسرائيلي خرجت من حرم المجمع، ولكن الدبابات والآليات لا تزال تتمركز في محيط المستشفى بشكل كامل.
عرضت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة شديدة الإنفجار بجرافتين عسكريتين إسرائيلييتين وإعطابهما وإصابة من بداخلهما خلال الإقتحام الأخير لمخيم جنين في 9 نوفمبر.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن لجنة الصحة في الكنيست ناقشت اليوم قانونا يتيح استخراج "الحيوانات المنوية" من أجساد القتلى ويجعله ساري المفعول قبل المصادقة النهائية عليه.
عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على نظيره الأمريكي جو بايدن 5 مبادئ للحفاظ على العلاقات الأمريكية الصينية وتطويرها.
في اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
قال الخبير الأمريكي بول كريغ روبرتس، إن الولايات المتحدة ستحاول إيذاء روسيا عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمساعدة الإرهابيين وذلك بعد الفشل في أوكرانيا.
ردت وزارة الخارجية الصينية بشكل حاد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، جدد فيه وصف نظيره الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث خاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماء العالم لمسيرة من أجل غزة.
أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية، "ردا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين".
يعد الجهاز المناعي في الأساس أداة للمساعدة في منع العدوى أو الحد منها، حيث يطلق أجساما مضادة لمهاجمة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع.
تواجد الجناح الإسباني الجنسية والمغربي الأصل، لامين جمال على رأس قائمة منتخب "لاروخا" لمواجهة قبرص غدا الخميس ضمن دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اسم غزة على أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي اللجان الانتخابية أنه سيتم قمع أي محاولات للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في روسيا الاتحادية.
بعدما ضرب عليه حصارا لمدة خمسة أيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدعوما بعشرات الدبابات والآليات المدرعة وعشرات من عناصر الكوماندوز مستشفى الشفاء بغزة شارعا بعملية تفتيش للأقسام فيه
أفاد مراسل RT بأن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق اقتحامها لمجمع مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، ليشمل
مبنى الجراحات التخصصي، ومبنى الباطنة والكلى، محولا المجمع إلى ثكنة عسكرية.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.
دخلت الحرب في قطاع غزة بسرعة مجال الأرقام القياسية. وارتفع بعد مرور أكثر من شهر، عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الغارات المدمرة إلى مستوى قياسي.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب وتغتنم فرص التعاون وتعزيز العلاقات، وأن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت.
يستهل منتخب مصر غدا الخميس مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بمواجهة جيبوتي، في رحلة سيجهد فيها النجم محمد صلاح لانتزاع صدارة هدافي "الفراعنة" في تصفيات كأس العالم.
أطلقت الصين أول خدمة إنترنت من الجيل القادم في العالم بسرعة 1.2 تيرابت في الثانية، أي أسرع بأكثر من 10 مرات من التكنولوجيا الرئيسية الحالية، قبل عامين من التوقعات العالمية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.
ادعى البيت الأبيض أنه لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر كي تقوم تل أبيب بشن هجومها على المستشفى الرئيسي "الشفاء" في غزة، مضيفا على لسان متحدث أن مثل هذه القرارات "تعود للجيش الإسرائيلي".
أفادت مصادر طبية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تجدد في هذه اللحظات اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها.
نقلت وسائل إعلام عالمية لقطات تظهر لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قبيل انطلاق قمة "آبيك" في سان فرانسيسكو الأمريكية.
ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
انتزع المنتخب المغربي فوزا "قاتلا" أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم للشباب في تونس.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، مؤكدا تحقيق إصابات فيها.
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار العريش المصري تحمل 35 طنا من المواد الغذائية والإيوائية، سيتم نقلها برا عبر رفح إلى قطاع غزة.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت ما يزيد على 140 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
أطلقت مجموعة من المتظاهرين هتافات مؤيدة لفلسطين بحضور رئيس وزراء كندا جاستين ترودو في أحد المطاعم بمدينة فانكوفر، مطالبين بوقف إطلاق النار وغادر ترودو بحماية عناصر وضباط الشرطة.
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، تستهدف حفّارا عسكريا ترافقه قوة من الجنود الإسرائيليين بعبوات مضادة للدروع.
دقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن قرار روسيا بتوسيع إنتاج طائرات بدون طيار جديدة، بما في ذلك المسيّرة الهجومية العملياتية S-70B (الصياد).
قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ونظيره في برشلونة جوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
طالب زعيم حزب المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعزل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر من حزب "الليكود"، مؤكدا أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق في نتنياهو.
أعلنت حكومة بليز Bélize سحب موافقتها على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لديها وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و30 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.
أوقفت الشرطة اليابانية رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا