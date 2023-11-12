مراسل RT يروي قصة مؤلمة عن مقتل أفراد من عائلته أثناء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

تحدث مراسل RT محمد ناصر قصة مؤلمة عن مقتل شقيقته وأطفالها الثلاثة أثناء الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة البراق في حي النصر في غزة، وذلك بعد 3 محاولات للنزوح من الغارات الإسرائيلية.

وتركت عائلة محمد ناصر منزلها في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتوجهت إلى معسكر الشاطئ للاجئين الذي تعرض للقصف الإسرائيلي أيضا.

وبعد ذلك قررت عائلة محمد النزوح إلى مجمع الشفاء الطبي الذي قصفه الجيش الإسرائيلي بعد عدة أيام.

وأصبحت مدرسة البراق ملجأ أخيرا لعائلة محمد ناصر التي استهدفتها القوات الإسرائيلية أيضا.

المصدر: RT