مخلوقات فضائية تعود إلى البرلمان المكسيكي من جديد

بعد حوالي شهرين من عرض كائنين فضائيين في البرلمان المكسيكي، عرض صحفي متخصص في علم الأجسام المجهولة خايمي موسان مع مجموعة من الباحثين صورا وأشعة سينية لما قال إنه "كائن غير بشري".

وقال موسان إنه "نوع جديد" لأنه لا يملك رئتين أو أضلاعا.

جاء ذلك خلال جلسة جديدة في البرلمان المكسيكي حول الأجسام المجهولة عقدت يوم الثلاثاء، حيث استمع النواب إلى الباحثين الذين أعلنوا صحة المومياوات البيروفية ذات الأصابع الثلاثة التي تم عرضها مؤخرا كدليل محتمل على وجود أشكال حياة غير بشرية، بينما رفضوا التأكيد أن البقايا كانت من خارج كوكب الأرض.

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المصدر: AP + وكالات