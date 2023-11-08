النيران تلتهم حظيرة تاريخية استخدمت لتصوير أفلام هوليوود الشهيرة

اندلع حريق هائل في حظيرة تاريخية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أكبر الهياكل الخشبية التي تم بناؤها على الإطلاق، حيث يبلغ ارتفاعها 17 طابقا.

وهذه الحظيرة واحدة من حظيرتين جويتين تم بناؤهما في عام 1942 في قاعدة توستين الجوية السابقة التابعة لقوات مشاة البحرية ويمكن مشاهدتها في العديد من العروض والأفلام، مثل "بيرل هاربور" و"ستار تريك" و"أوستن باورز".

واستخدمت فرق الإطفاء المروحيات للمساعدة في إخماد الحريق، فيما يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: AP