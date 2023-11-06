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حرق صور بايدن ونتنياهو أثناء مظاهرة حاشدة في بغداد احتجاجا على زيارة بلينكن

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قام عراقيون بحرق صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الأحد.

وتظاهر أتباع الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العراق.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، وهتفوا دفاعا عن فلسطين.

المصدر: رابتلي

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