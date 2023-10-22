فيديو يوثق نجاح رواد الفضاء الصينيين في استنبات الزرع في محطتهم الفضائية

حققت تجربة زراعة الخضروات التي أجراها طاقم "شينجو-16" الصيني على المدار محصولا جيدا، حيث تحقق رواد الفضاء من موثوقية تكنولوجيا زراعة النباتات في الفضاء في ظروف انعدام الجاذبية.

وبصرف النظر عن توفير الخضروات الطازجة لرواد الفضاء في السماء، فإن التجربة الزراعية الصينية تعمل بشكل أساسي على التحقق من تقنيات الجيل الجديد من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة (ECLSS).

المصدر: أ.ب. + سي سي تي في