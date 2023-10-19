لأول مرة.. قاذفة ب-52 الأمريكية الاستراتيجية تهبط في قاعدة عسكرية لكوريا الجنوبية (فيديو)

عرضت القوات الجوية الأمريكية قاذفتها ذات القدرة النووية من طراز ب-52 في قاعدة جوية بكوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وهبطت الطائرة في قاعدة تشونغجو الجوية، على بعد 112 كيلومترا جنوب شرق عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك بعد مشاركتها في عرض جوي بمناسبة افتتاح معرض سيئول الدولي للدفاع 2023.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت قاذفاتها من طراز ب-52 إلى شبه الجزيرة الكورية عدة مرات في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية، لكن اليوم هي المرة الأولى التي تهبط فيها القاذفة في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية.

المصدر: أ.ب.