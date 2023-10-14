انطلاق حملة التبرع بالدم لضحايا غزة في مصر

انطلقت حملة التبرع بالدم في الجيزة بالقرب من العاصمة المصرية لدعم الجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة التبرع بالدم تحت شعار ""قطرة دماء تساوى حياة"" لدعم الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الحملة تأتي في إطار مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم فلسطين المجاورة وسط هجوم إسرائيلي دموي على قطاع غزة.

المصدر: رابتلي