تدنيس المصحف وتمزيق العلم الفلسطيني أمام مبنى البعثة الفلسطينية في لاهاي
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أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد على تمزيق نسخة من القرآن الكريم بالإضافة إلى العلم الفلسطيني أمام مبنى البعثة الفلسطينية في لاهاي يوم الخميس.
وأظهرت اللقطات ضباط الشرطة وهم يقومون باعتقال أولئك الذين يحاولون منع فاغنسفيلد من قيام ذلك.
وإدوين فاغنسفيلد يقود الفرع الهولندي لحركة "بيغيدا" اليمينية المتطرفة وهي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بفعل تدفق المهاجرين، وهي تحذر من "أسلمة الغرب" وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.
المصدر: رابتلي + وكالات