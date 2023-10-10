المدفعية الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة

أطلقت إسرائيل عددا من القذائف الحارقة باتجاه جنوب لبنان اليوم الثلاثاء مما أدى إلى اندلاع حرائق في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية.

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل.

وأضاف المراسل أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المواقع التي أطلقت منها الصواريخ من جنوب لبنان.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الضهيرة والقليلة والمنصوري ومحيط بلدة زبقين ومنطقة كفرشوبا جنوب لبنان.

المصدر: RT + AP