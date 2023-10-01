حريق مميت في ملهى ليلي بجنوب شرق إسبانيا

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء حريق بملهى ليلي في مدينة مورسيا بجنوب شرق إسبانيا اليوم الأحد.

واندلع الحريق في حوالي الساعة 04:00 صباح اليوم في ملهى "تيتر" الليلي الشهير.

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الإطفاء في مورسيا رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على النيران داخل الملهى الليلي.

وتحاول الشرطة وخدمات الطوارئ تأمين الجزء الداخلي للنادي لتجنب انهياره المحتمل، كما تجري عمليات بحث وتحديد ضحايا الحريق.

المصدر: AP