فيضانات عارمة تغمر نيويورك

اجتاحت عاصفة قوية نيويورك اليوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وغرق شوارع وطرق سريعة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن ما يصل إلى 5 بوصات (13 سم) من الأمطار سقطت في بعض المناطق خلال الليل، ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 7 بوصات (18 سم) طوال اليوم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المياه تتدفق إلى محطات مترو الأنفاق والأقبية، وكذلك تغمر الشوارع في بروكلين ومناطق أخرى.

المصدر: AP