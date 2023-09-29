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فيضانات عارمة تغمر نيويورك

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اجتاحت عاصفة قوية نيويورك اليوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وغرق شوارع وطرق سريعة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن ما يصل إلى 5 بوصات (13 سم) من الأمطار سقطت في بعض المناطق خلال الليل، ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 7 بوصات (18 سم) طوال اليوم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المياه تتدفق إلى محطات مترو الأنفاق والأقبية، وكذلك تغمر الشوارع في بروكلين ومناطق أخرى.

المصدر: AP

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