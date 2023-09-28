تايوان تزيح الستار عن أول غواصة محلية الصنع بدعم 3 دول

أنزلت تايوان إلى المياه أول غواصة محلية الصنع في ميناء مدينة كاوشيونغ الساحلية الجنوبية اليوم الخميس.

ونظمت المراسم بحضور رئيسة البلاد تساي إنغ وين. وقد استغرقت عمليات تصميم وبناء هذه الغواصة سبع سنوات ولن يتم تسليمها إلى الجيش إلا بعد اجتيازها الاختبارات في الميناء وفي المحيط.

وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1.5 مليار دولار، وتتراوح زنتها الإجمالية بما بين 2500 إلى 3000 طن، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن.

وتم بناء وتصنيع هذه الغواصة تحت إشراف معهد تشونغشان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (NCSIST) وبمساعدة تقنية من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: AP