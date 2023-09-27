شاهد كيف تحولت رقصة الزفاف إلى فاجعة حريق الحمدانية

أظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة، مما أدى إلى مصرع أكثر من 100 شخص.

وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء مما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف.

وتدافع نحو 250 ضيفا مذعورين في قاعة هيثم عندما سارعوا إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم.

وحسب السلطات فإن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع إصابة ما لا يقل عن 150 شخصا بينهم العديد بحروق خطيرة.

وقالت السلطات إن مواد البناء السريعة الاشتعال تسببت بالكارثة.

المصدر: AP