نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق عمل الفرق الهجومية الروسية خلال مهاجمتها معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية وسيطرتها عليه باستخدام مركبات قتالية من طراز "بي ام دي - 4 ام".

واكتشفت أطقم الطائرات المسيرة معقل فصيلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وهاجمتها بالمدفعية. ثم اقتربت مجموعة مدرعة محمولة جوا من نقاط إطلاق النار للعدو واستهدفتها بأسلحة النيران مباشرة من مركبات قتالية "بي ام دي - 4 ام".

وبعد ذلك، استولت مفرزة هجومية من المظليين الروس على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات، مما أدى إلى انسحاب القوات الأوكرانية مخلفة وراءها عددا كبيرا من الأسلحة والذخيرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية





