شاهد كيف تم استقبال الأسد وعقيلته فور هبوطهما من الطائرة في مطار خانجو الصيني

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، على رأس وفد، إلى الصين، في أول زيارة منذ عام 2004، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي.

وكان في استقبال الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

واصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للأسد وعقيلته.