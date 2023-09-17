شاهد.. لقطات جوية لدمار هائل في درنة الليبية بعد 6 أيام من كارثة انهيار السدين
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w29c
أظهرت لقطات جوية تم تصويرها يوم السبت السد المنهار بالقرب من مدينة درنة الليبية والدمار الناجم عن الفيضانات التي غمرت المدينة يوم الاثنين الماضي.
وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.
المصدر: AP