شاهد.. لقطات جوية لدمار هائل في درنة الليبية بعد 6 أيام من كارثة انهيار السدين

أظهرت لقطات جوية تم تصويرها يوم السبت السد المنهار بالقرب من مدينة درنة الليبية والدمار الناجم عن الفيضانات التي غمرت المدينة يوم الاثنين الماضي.

وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.

المصدر: AP