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استقبال حافل لأمير قطر في السلفادور

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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى السلفادور الأربعاء في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيسها، نجيب بقيلة الذي كان في استقباله.

وفي أعقاب اجتماع ثنائي، وقع الجانبان على ثلاث اتفاقيات يأمل البلدان من خلالها تعزيز التعاون في مجالات القانون والزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا الحيوية والصحة والعلوم الطبية.

وكان من بين المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها إمكانية إنشاء خط جوي جديد بين البلدين للبضائع والركاب بمشاركة الخطوط الجوية القطرية.

المصدر: AP

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