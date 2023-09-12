ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال

زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث استفسر عن الحالة الصحية لضحايا الزلزال الذي خلف خسائر هائلة في العديد من المناطق

وأظهرت اللقطات محمد السادس يصل إلى المستشفى ويتفقد الضحايا وكذلك يتبرع بالدم لصالح مصابي الزلزال.

ووفقا للتقديرات الآخيرة فقد أدى زلزال 8 سبتمبر إلى مصرع أكثر من 2900 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5530 آخرين في القرى والمنازل التي سويت بالأرض.

المصدر: وكالات