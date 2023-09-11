لقطات جوية لآثار العاصفة دانيال تغرق شرق ليبيا

لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الاثنين جراء فيضانات سببتها العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا، حيث أعلن المسؤولون الليبيون أن حصيلة ضحايا الكارثة وصلت إلى 2000 شخص أو أكثر.

وأكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، الاثنين، تسجيل 27 حالة وفاة حتى الآن في منطقة الجبل الأخضر جراء الفيضانات، مشيرا إلى أن عدد الضحايا لا يشمل مدينة درنة.

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مصرع أكثر من 2000 شخص إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي، كما أعلن المجلس الرئاسي الحداد مدة ثلاثة أيام في كافة أرجاء البلاد.

وقال أسامة حماد إن الفيضانات جرفت أحياء بأكملها في درنة، والتي تم إعلانها منطقة منكوبة.

المصدر: AP