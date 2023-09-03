الشرطة السويدية تعتقل أشخاصا احتجوا على حرق جديد للمصحف الشريف على يد سلوان موميكا

اعتقلت الشرطة السويدية شخصين على الأقل أثناء إقدام المهاجر العراقي سلوان موميكا على حرق المصحف الشريف من جديد في مدينة مالمو اليوم الأحد.

وأفادت الشرطة السويدية عن وقوع بعض المشاجرات العنيفة أثناء حرق المصحف.

وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية أن حضر حوالي 200 شخص التظاهرة وكانت أجواء الحدث "متوترة"، وقال موقع الشرطة السويدية، "بعد أن غادر المنظم المكان، انتهى الحدث".

المصدر: AP + RT