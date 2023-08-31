ولادة أول شبل باندا عملاق في روسيا

أعلن المكتب الصحفي لحديقة حيوان موسكو يوم الأربعاء عن ولادة أول شبل باندا عملاق في تاريخ روسيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحديقة الصادر في هذا الشأن: "في حدث فريد من نوعه بالنسبة للبلاد ولمجتمع الحفاظ على البيئة العالمي كله ولد شبل الباندا يزن حوالي 150 جراما من ذكر جوي وأنثى دينغ دينغ . ولم يعرف جنسه بعد".

وأضاف المكتب الصحفي لحديقة الحيوان أن هذا الحدث فريد لأن والديه "جوي" و"دينغ دينغ" صغيران: عمرهما 7 و6 سنوات على التوالي. وعادة ما يولد الشبل الأول عندما يبلغ عمر الوالدين 8-10 سنوات.

ووصل والدا المولود الجديد جوي ودينغ دينغ إلى موسكو في عام 2019، وقد تم تقديمها تكريما للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين.

المصدر: رابتلي