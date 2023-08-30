شاهد.. المياه تغمر محطة مترو الأنفاق في نيويورك

تسبب كسر في أحد أنبوب المياه الرئيسي الذي تم بناؤه قبل 127 عاما بفيضان محطة تايمز سكوير لمترو الانفاق في نيويورك وهي تعد أكثر المحطات ازدحاما في المدينة الأمريكية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو تظهر شلالات من المياه تنهمر من أسقف وسلالم ومن خلال شبكات التهوية لمحطة تايمز سكوير. وحولت المياه الخنادق التي تحمل خطوط مترو الأنفاق إلى أنهار صغيرة ومنصات قطارات مبللة.

وتم تعليق خدمة مترو الأنفاق في معظم أنحاء مانهاتن بسبب الفيضان.

المصدر: AP