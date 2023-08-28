لحظة سقوط مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو

سجلت كاميرات المراقبة لحظة سقوط مسيرة أوكرانية بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الروسية في منطقة ليوبيرتسي بضواحي موسكو.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا في هذا الشأن قالت فيه إنه "في حوالي الساعة 04.30 فجر اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أراضي روسيا".

وأضافت أنه تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة ليوبيرتسي في مقاطعة موسكو.

وسبق أن ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت تتجه إلى موسكو، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: نوفوستي + RT