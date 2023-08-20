الولايات المتحدة.. المئات يشاركون في إعادة تمثيل أكبر إنزال بحري في التاريخ

شارك المئات من المتحمسين في إعادة التمثيل التاريخي الكبير لعملية إنزال النورماندي إبان الحرب العالمية الثانية في مدينة كونيوت بشمال شرق ولاية أوهايو الأمريكية.

وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها يوم السبت المتفرجين يشاهدون إعادة تمثيل أحداث الحرب.

ويعتبر غزو النورماندي الذي وقع في 6 يونيو عام 1944 أكبر إنزال بحري في التاريخ العسكري حيث شارك فيه أكثر من 156 ألف جندي وضابط.

المصدر: رابتلي