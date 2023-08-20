نفوق الحوت الأكثر وحدة في العالم

نفقت أنثى حوت "لوليتا" التي اعتبرت الحوت الأكثر وحدة في العالم في حوض أسماك ميامي العملاق بالولايات المتحدة، قبل أشهر فقط من إطلاقها في المحيط.

وبلغت "لوليتا" من العمر 57 عاما، أمضي 50 منه في حوض ميامي للأسماك حيث أدت عروضا للجماهير. وكان نشطاء حقوق الحيوان يكافحون منذ سنوات من أجل تحريرها وإطلاقها إلى المحيط.

وعاشت لوليتا بوزنها 2267 كيلوغراما لسنوات في خزان يبلغ قياسه 24 مترا في 11 مترا وعمقه 6 أمتار.

وحسب وسائل الإعلام فإن أسباب محتملة لنفوقها تعود إلى إصابتها بمرضى الكلى.

المصدر: AP