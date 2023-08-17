مشاهد لتبادل إطلاق النار في جنين ومقتل فلسطيني

نشرت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس لقطات تظهر تبادلا لاطلاق النار في مدينة جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل فلسطيني.

في وقت مبكر من اليوم الخميس حاصرت القوات الإسرائيلية مبنى يحتوي على مخبز ومنزل في أحد أحياء مدينة جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قوات خاصة تعرضت أثناء اعتقال اثنين من الفلسطنيين المشتبه بهم لإطلاق نار وردت بالرصاص ودخلت المبنى.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم".

المصدر: AP + RT