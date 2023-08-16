شاهد.. هكذا بدأت أكثر حرائق الغابات دموية في أمريكا منذ أكثر من قرن

سجل أحد مواطني جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية انفجارا في عمود كهربائي وسقوطه على العشب الجاف، مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة.

وتعتبر هذه اللقطات ولقطات أخرى توثق خطوط الكهرباء المكسورة في ماوي دليلا رئيسيا على اندلاع أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وتواجه شركة هاواي للكهرباء انتقادات لعدم قطع الكهرباء وسط تحذيرات شديدة من الرياح العاتية، حيث مازالت الكهرباء تعمل حتى بعد سقوط عشرات الأعمدة الكهربائية.

وتم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن وفاة ما لا يقل عن 99 شخصا.

المصدر: AP