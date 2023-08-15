"كلاشينكوف" تعرض بندقية "إيه كيه - 19" الجديدة

عرضت شركة كلاشينكوف نسخة مطورة لبندقية "إيه كيه - 19" على هامش منتدى "الجيش 2023" العسكري التقني الدولي الذي ينعقد في حديقة "باتريوت" بضواحي موسكو.

وذكر سيرغي أورزومتسيف، كبير المصممين في الشركة، أنه من ضمن المميزات الجديدة في البندقية برميل قصير يصل إلى 190 ملم ومنظومة متنقل معدلة.

ووفقا للمكتب الصحفي لكلاشينكوف فإن البندقية الجديدة مصممة لخراطيش 5.56 ملم ويبلغ معدل إطلاق النار فيها 700 طلقة في الدقيقة.

المصدر: رابتلي