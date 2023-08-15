شاهد.. حرق جديد للقرآن في ستوكهولم.. والشرطة تعتقل محتجا

للمرة الرابعة قام المهاجر العراقي سلوان موميكا بحرق القرآن أمام البرلمان السويدي يوم الاثنين وسط مجموعة من المسلمين المناهضين لهذه التظاهرة.

وأظهرت اللقطات موميكا يقف بجانب ناشط ثان وهو يلوح بالقرآن ويصرخ عبر مكبر صوت وسط تواجد مكثف للشرطة. كما شوهدت مجموعة من المناهضين للتظاهرة حاملين الأعلام العراقية واللافتات وهم يرفعون نسخا من القرآن في الهواء.

واعتقلت الشرطة السويدية شخصا واحدا على الأقل أثناء محاولته اختراق حاجز للوصول إلى موميكا.

المصدر: رابتلي